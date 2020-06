Météo : les températures monteront jusqu'à 35 °C jeudi avant l'arrivée des orages

Au plus chaud de l'après-midi, les températures monteront de 29 à 34°C à l'ombre, localement 35 °C, notamment entre le Centre, l'ouest de la Bourgogne et le Bassin parisien.

Il fera toujours chaud jeudi 25 juin, avec un temps qui va devenir lourd et orageux dans l'Ouest, selon les prévisions de Météo France. Dès le matin, l'ambiance sera lourde de la Bretagne au Sud-Ouest, le ciel temporairement gris et humide sur l'ouest de l'Aquitaine, voilé sur le reste de la façade atlantique avec parfois une petite ondée voire un coup de tonnerre.

Dans l'après-midi, le ciel deviendra plus menaçant, des averses orageuses pourront se déclencher. Elles seront plus probables vers la Bretagne et sur les Pyrénées, puis de l'Aquitaine au Limousin en soirée. Les développements orageux pourront être localement forts avec un risque de grêle et de rafales de vent.

Jusqu'à 35 °C dans le Centre, le Bassin parisien et la Bourgogne

Après une matinée ensoleillée, des nuages viendront également brouiller le ciel sur la Normandie, l'Ile-de-France, le Centre, la Bourgogne et le Massif central. Sur ces régions, l'après-midi pourra s'achever sous une averse, mais le risque restera isolé.

Excepté sur le relief du Jura et des Alpes où les bourgeonnements donneront quelques averses orageuses l'après-midi, les régions du nord et de l'est conserveront un soleil généreux. Le soleil dominera aussi sur les régions méditerranéennes, une fois dissipées les grisailles matinales sur le pourtour du golfe du Lion.

Il fera le matin entre 14 et 20 °C en général, localement 10 à 13 °C sur le nord-est. Au plus chaud de l'après-midi, les températures monteront encore de 29 à 34 °C en général, localement 35 °C, notamment entre le Centre, l'ouest de la Bourgogne et le bassin parisien. Il fera 25 à 30 °C en bord de mer, voire 23-24 °C sur les plages d'Aquitaine et du Roussillon.