Météo : l'Ardèche et la Drôme placées en vigilance orange orages et pluie-inondation

Les perturbations se déplacent. Alors qu'un retour au calme est constaté dans les dix départements concernés par l'alerte orange aux orages dimanche, Météo-France a placé l'Ardèche et la Drôme, en vigilance orange en raison des orages, des pluies et des inondations, lundi 18 septembre. De forts cumuls de précipitations sont attendus, "parfois jusqu'à une centaine de millimètres ou un peu plus", précise le prévisionniste. Les cumuls attendus dans ces deux départements "pourront se produire sur de courtes périodes avec des intensités horaires voisines de 50 mm", ajoute Météo France. La fin de l'événement est prévue aux alentours de 16 heures. Sur les départements situés au nord de l'Ardèche et de la Drôme, placés en vigilance jaune "pluie-inondation", "les cumuls seront également significatifs avec de 50 à ponctuellement 80 mm", prévient Météo France.