Intempéries : la Charente-Maritime et les Landes toujours placées en vigilance orange inondations

Les deux départements de la région Nouvelle-Aquitaine sont en alerte jusqu'à jeudi matin

La Charente-Maritime et les Landes resteront quelques heures de plus en vigilance orange crues et inondations. Météo France a prolongé l'alerte dans ces deux départements de la région Nouvelle-Aquitaine le resteront jusqu'à jeudi 19 décembre au matin (à 6 heures).

Les intempéries dans la région ont fait trois morts ces derniers jours. Des crues importantes ont touché la Garonne, l'Adour et la Midouze. Face à cette situation, de nombreuses routes pourraient être inondées et fermées à la circulation, comme la voie sur berges à Agen, un axe stratégique en bordure de la Garonne.

Les autorités rappellent les conseils de prudence d'usage et demandent en particulier aux automobilistes de ne pas tenter de passer sur une route inondée où la montée des eaux rapide peut les surprendre. Les préfectures ont positionné des équipes nautiques pour pouvoir, le cas échéant, intervenir rapidement.