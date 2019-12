VIDEO. Inondations : une commune du Lot-et-Garonne transformée en île

À Couthures-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), le retour à la normale se fait lentement après les intempéries des dernières heures. Les dégâts sont encore nombreux. Au bout d'une route inondée, c'est un village transformé en îlot que les caméras de France 3 ont filmé. L'unique moyen pour les habitants de se déplacer est le bateau. Même l'église est touchée. L'eau est partout. Les riverains observent, impuissants, leur place transformée en plage.

4 départements du sud-ouest en vigilance orange

"On a une digue qui a cédé dans la nuit, du coup ça a impacté le village et ça a inondé tout le village à une vitesse phénoménale", explique Didier Pouchet, Président des sauveteurs de Couthures-sur-Garonne. Aucune maison ne semble avoir été épargnée. Certains habitants comme le maire ont pris leurs dispositions pour mettre à l'abri leur mobilier. Lundi 16 décembre, quatre départements du sud-ouest (la Charente, la Gironde, le Lot-et-Garonne et les Landes) sont toujours placés en vigilance orange inondation. Trois personnes ont déjà perdu la vie.

