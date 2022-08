Intempéries en Corse : "On n'avait jamais vécu ça", témoigne un adjoint à la ville de Calvi

La Corse a été durement touchée par les orages jeudi. Au moins trois personnes ont été tuées par des chutes d'arbres et des milliers de foyers sont privés d'électricité.

Les éléments se sont déchaînés sur la Corse jeudi 18 août. Des orages d'une rare violence avec des rafales de vent jusqu'à 224 km/heure ont provoqué la mort d'au moins trois personnes et privé 45 000 personnes d'électricité. L'alerte orange a été levée en fin de matinée

"Moi qui suis natif de Calvi, on n'avait jamais vécu ça, nous sommes tous sous le choc, a témoigné jeudi sur franceinfo Didier Bucchieray, troisième adjoint à la ville de Calvi (Haute-Corse).

Une jeune fille de 13 ans est morte dans un camping de Sagone après une chute d'un arbre. Une femme de 72 ans est morte sur la plage du Liamone à Coggia après la chute du toit d'une paillotte sur son véhicule. Une troisième personne est morte dans un camping à Calvi après la chute d'un arbre. La préfecture de Corse-du-Sud évoque également douze blessés dont un en urgence en urgence absolue.

"Nous ne sommes pas loin de la catastrophe"

"Nous sommes traumatisés de ce qu'il vient de se passer, confie Didier Bucchieray très ému. On a vu comme une sorte d'ouragan qui est passé sur notre ville", a-t-il décrit. "Je n'ai jamais entendu un bruit comme ça, c'était un bruit assourdissant. Il y a du dégât matériel et une perte d'une vie humaine qui nous laisse sans voix".

L'élu en charge de la voirie dans la ville de Calvi explique qu'il y a "énormément d'arbres sur les routes" et parle d'une "panique" des automobilistes. "J'ai encore la voix qui tremble car en faisant le tour de la ville, nous ne sommes pas loin de la catastrophe". 45 000 abonnés sont privés de courant sur toute l'île, selon un bilan d'EDF communiqué par la préfecture de Corse-du-Sud. "De nombreuses interventions ont lieu en mer - Piana, Coggia, Cargese, Ricanto - par des moyens maritimes (bateau et plongeurs) et aériens", écrit également la préfecture.