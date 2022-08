Orages : environ 20 000 impacts de foudre ont frappé l'Hexagone mercredi

"Journée la plus foudroyée depuis le 22 juin". C'est ainsi que qualifie Météo France la journée de mercredi après les orages qui ont frappé l'Hexagone. Au total, environ 20 000 impacts de foudre ont été recensés par l'organisme dans toute la France, dont 5 000 pour la seule région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

De fortes pluies ont également touché le pourtour méditerranéen en très peu de temps, dépassant parfois en moins d'une heure les totaux mensuels habituels, comme à Saint-Sauveur-Camprieu, dans le Gard, qui a connu 66,3 mm en seulement une heure, 63 mm sont tombés à Montarnaud dans l'Hérault, ou à Vidauban dans le Var où sont tombés 51,3 mm en une heure, soit plus de deux fois la normale pour un mois d'août.

Enfin, des vents de plus de 100 km/h ont balayé la vallée du Rhône et ses alentours, avec un record de 131 km/h à Saint-Chamond dans la Loire, et des pointes à 116 km/h à Hyères dans le Var, et 112 à Ambérieu (Ain).