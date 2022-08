DIRECT. Orages : la Corse, touchée par de violentes rafales de vent, passe "immédiatement" en vigilance orange

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORAGES

: Voici un nouveau point sur l'actualité :



Les deux départements corses sont placés en vigilance orange, avec effet immédiat, en raison de "très forts orages occasionnant de la grêle et de violentes rafales de vent". Suivez notre direct.



• Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, doit rencontrer aujourd'hui les présidents ukrainien, Volodymyr Zelensky, et turc, Recep Tayyip Erdogan. Ils discuteront "du besoin d'une solution politique à ce conflit".



• Les Etats-Unis et Taïwan vont entamer cet automne des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissement, a annoncé Washington. Il s'agit d'une nouvelle étape du renforcement de leurs relations.



• Vingt-six personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt dans le nord de l'Algérie. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies.



: La cellule orageuse qui arrivait à toute vitesse sur la baie d’Ajaccio, 08h10

: Dans les commentaires, @GLuc nous envoie une photo des orages alors qu'ils approchaient d'Ajaccio il y a une heure.

: 🟡 Alerte Orage🕙 Ajaccio, 08h12- Les bourrasques emportent beaucoup d'objets (on entend comme des pots de fleurs et verres se briser en tombant des terrasses) #ajaccio #Corse #orages https://t.co/I4WXOm3wdM

: Je ne sais pas quel phénomène météorologique est en cours en Corse, à Ajaccio, mais ça souffle très, très fort depuis une demie heure 🌬 ⛈ ⁦@stormaxou⁩ https://t.co/Cqx9bPnRx2

: C’est l’apocalypse à Ajaccio dehors ! Heureusement on est que en vigilance jaune 🙄 c’est super dangereux de sortir avec ce temps ! #tempete #orage #meteo #VigilanceJaune #corse #vent https://t.co/Welew9t5YB

: Plusieurs internautes ont publié, il y a quelques minutes (juste avant le passage en alerte orange de la Corse), des vidéos des vents violents à Ajaccio (Corse-du-Sud).

: Corse Une rafale exceptionnelle 224 km/h vient d'être mesurée à la station de Marignana sur une partie exposée de la côte ouest, 131 km/h à Ajaccio ! La #Corse passe en #vigilanceOrange immédiatement ! Soyez prudents, également pour autres aléas liés aux orages.

: Météo France annonce également avoir enregistré une rafale exceptionnelle de 224 km/h à Marignana, dans l'ouest de la Corse. Selon les prévisionnistes, les orages vont entraîner des rafales "proches de 150 à 180 km/h" sur toute l'île ce matin.



(GOOGLE MAPS)

: 🔶 3 dpts en #vigilanceOrange Restez informés sur https://t.co/rJ24zzDXpC



: Météo France annonce le passage immédiat en alerte orange de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, en raison de "très forts orages occasionnant de la grêle et de violentes rafales de vent". Les Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange pour pluie et inondations.

: Les deux départements de la Corse sont placés en vigilance orange aux orages, avec effet immédiat.

: Une ligne d'orages forts particulièrement organisée va aborder l'Ouest #Corse dans les minutes qui viennent. De violentes rafales de vent, un foudroiement intense, et une forte activité pluvieuse donnant lieu à des cumuls conséquents en peu de temps, sont attendus.



: Météo France annonce qu'une "ligne d'orages forts" s'approche en ce moment même des côtes de la Corse. L'île est actuellement en vigilance jaune aux orages.

: La journée d'hier a été "la plus foudroyée depuis le 22 juin". Au total, quelque 20 000 impacts de foudre ont été recensés par l'organisme dans toute la France, dont 5 000 pour la seule région Paca.

: La vigilance orange aux orages est levée dans tous les départements. Les Pyrénées-Atlantiques restent en alerte orange à la pluie et aux inondations, après "des passages pluvio-orageux successifs".

: Voici un premier point sur l'actualité de la journée :



• Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, doit rencontrer aujourd'hui les présidents ukrainien, Volodymyr Zelensky, et turc, Recep Tayyip Erdogan. Ils discuteront "du besoin d'une solution politique à ce conflit".



• La vigilance orange aux orages est levée dans tous les départements. Les Pyrénées-Atlantiques restent en alerte orange à la pluie et aux inondations, après "des passages pluvio-orageux successifs".



• Les Etats-Unis et Taïwan vont entamer cet automne des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissement, a annoncé Washington. Il s'agit d'une nouvelle étape du renforcement de leurs relations.



• Vingt-six personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées dans des feux de forêt dans le nord de l'Algérie. La gendarmerie a fermé plusieurs routes à cause des incendies.