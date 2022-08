Intempéries en Corse : "C'est un scénario apocalyptique qui a duré une heure", selon Gilles Simeoni

"C'est un scénario apocalyptique qui a duré une heure", a déclaré ce jeudi sur franceinfo Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de la collectivité de Corse après les intempéries qui ont touché l'île dans la matinée du jeudi 18 août 2022, faisant au moins trois morts et plus d'une dizaine de blessés. "Nous sommes groggy", a-t-il également déclaré.

Le président du Conseil exécutif de Corse explique qu'Emmanuel Macron l'a appelé dans la matinée "pour s'enquérir de la situation et pour exprimer son émotion". Gilles Simeoni salue également la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce jeudi après-midi sur l'île : "Ce sont des gestes qui comptent".

J’apporte tout mon soutien aux Corses qui ont fait face à de violents orages, avec des rafales de vent à plus de 200 km/h. On dénombre déjà trois personnes décédées et plusieurs blessées. D’importants moyens sont engagés. Je me rendrai sur place cet après-midi. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 18, 2022

"Actuellement, c'est le moment de la douleur et du recueillement", explique-t-il. "Cela a été une tempête extrêmement violente. Tout a basculé en trois minutes et le bilan aurait pu être plus lourd" car selon lui, "des catastrophes ont été évitées d'extrême justesse".

#Corse Une rafale exceptionnelle 224 km/h vient d'être mesurée à la station de Marignana sur une partie exposée de la côte ouest, 131 km/h à Ajaccio ! La #Corse passe en #vigilanceOrange immédiatement ! Soyez prudents, également pour autres aléas liés aux #orages. — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 18, 2022

Les orages ont quitté l'île vers l'Italie en fin de matinée ce jeudi, a précisé Météo France qui a levé la vigilance orange. Quelque 45 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans l'île méditerranéenne.