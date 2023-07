En images Rafales, fortes chutes de grêle... Sur les réseaux sociaux, les internautes publient des images des orages

Météo France a placé cinq départements en vigilance rouge. Il met en garde contre le risque d'orages "violents" voire "exceptionnels" dans l'est du pays.

Une vigilance rouge est en cours, mardi 11 juillet, dans le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire-de-Belfort en raison de violents orages. De plus, 21 autres départements sont placés en alerte orange pour la même raison. Une "situation extrêmement orageuse d'été qui nécessite une vigilance toute particulière vu le risque de phénomène très violent" a justifié cette décision rare (une seule vigilance rouge aux orages en 2022) de Météo France. Selon son bulletin, de "très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h très localement ou un peu plus" et "de fortes chutes de grêle, avec un risque de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre" sont possibles.

>> Suivez la situation météorologique dans notre direct.

Sur les réseaux sociaux, les habitants témoignent des conditions météorologiques. Comme dans l'Allier (en vigilance orange), avec une photographie initialement publiée sur Facebook à Gannat et des images filmées à Vichy.

Un autre internaute rapporte "deux passages de grêle" à Blainville-sur-l'Eau, en Meurthe-et-Moselle, département placé en vigilance orange.

Le quotidien régional Le Bien public diffuse également les images d'un "énorme déluge" en Côte-d'Or, aussi placé en vigilance orange. Un journaliste de France 3 rapporte qu'à Dijon, "un coup de vent a fait tomber le plafond [d'un] supermarché". "Les pompiers ont été appelés", complète-t-il.

A Hœrdt, dans le Bas-Rhin, un utilisateur d'Instagram montre les effets de fortes rafales.