Orages : des premiers dégâts constatés dans plusieurs villes de l'est de la France

D'importants grêlons sont tombés dans l'Allier, en Meurthe-et-Moselle et en Alsace. Dans la Loire le vent a soufflé à 90km/h, et en Haute-Saône, 3000 usagers sont touchés par une coupure d'électricité.

Les violents orages survenus dans l'est de la France ont déjà fait des dégâts dans plusieurs villes, notamment dans les cinq départements concernés par une vigilance rouge pour orages selon Météo France (le Doubs, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort). Météo France avait prévu des "phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle" et appelé les habitants des départements concernés à s'abriter.

350 mètres carrés de plafond se sont effondrés dans un supermarché de Dijon, sur le passage des orages, rapporte France Bleu Bourgogne. Les clients et le personnel présents à l'intérieur au moment de l'accident ont été évacués. Dans le hameau de Bourguignon, à Meursanges, près de Beaune, une quarantaine de maisons ont été durement touchées par les orages. Un poste de commandement a été installé sur place. Des entrepôts ont été touchés, notamment un de 3 000 mètres carré à Sainte-Marie-la-Blanche près de Beaune. "Le secteur de Beaune et le sud de Dijon sont les plus touchés", rapporte le colonel Tardieu, directeur adjoint du SDIS 21, au micro de France Bleu Bourgogne. Au total, 101 pompiers étaient mobilisés sur tout le département, et ils sont intervenus une centaine de fois. Malgré la violence des orages, aucun blessé n'est à déplorer, selon France Bleu Bourgogne.

Des coupures de courant

A 22 heures, environ 6 000 foyers étaient privés d'électricité dans le Haut-Rhin, un retour à la normale étant évoqué ce mercredi à 10 heures sur le site d'Enedis. Le trafic a été brièvement interrompu à l'Euroairport entre 20h30 et 21h. Toujours dans le département, à 22h, 208 interventions étaient en cours, principalement pour des chutes de branches ou d'objets sur les chaussées.

A 22 heures toujours, les pompiers du Bas-Rhin avaient reçu plus de 500 appels et effectué plus de 100 interventions : d'après les premières données, on a relevé 87km/h de vent à la station météo Strasbourg Entzheim, 102 km/h à Colmar-Meyenheim, 109Km/h à l'Euroairport et enfin 114km/h au Markstein.

Des grêlons de très grande taille

Les orages ont également durement frappé l'Allier, notamment la commune de Gannat, où sont tombés des grêlons "de la taille d'une boule de pétanque", dont certains ont éventré des toitures de maison, explique la maire de la commune à France Bleu Pays d'Auvergne. Des grêlons sont aussi tombés en Meurthe-et-Moselle et en Alsace.

Le préfet de Haute-Saône annonce quant à lui sur le compte Twitter de la préfecture que 3 900 usagers sont impactés par une coupure d'électricité sur les secteurs suivants : Lure, Faverney et Champlitte. La préfecture précise qu'une intervention Enedis est en cours.

Le vent a soufflé fort à Roanne, dans la Loire, un département placé en vigilance orange : France Bleu Saint-Etienne Loire parle de vents à 90 km/h. De fortes rafales sont également signalées en Côte-d'Or et dans le Bas-Rhin.

Dans le Jura, désormais repassé en vigilance orange pour les orages, la préfecture précise ce mardi soir dans un dernier point de situation à 23h que "face à l'affaiblissement de la perturbation, le Préfet a désactivé le centre opérationnel départemental".

La situation sur les rails s'améliore néanmoins, avec malgré tout encore des retards, parfois importants, sur les lignes TER d'Auvergne-Rhône-Alpes. Même chose du côté des axes du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté.