EN IMAGES. Essonne : un violent orage provoque des dégâts et des inondations, la circulation du RER B perturbée

Les gendarmes ont signalé plusieurs chutes d'objet sur des routes du département après le passage des intempéries, cet après-midi.

De forts orages se sont abattus sur une partie de la région parisienne, mardi 11 août, provoquant localement des inondations et des dégâts sur la chaussée, qui perturbent la circulation routière et du RER B. La gendarmerie de l'Essonne, département placé en vigilance rouge canicule et jaune aux orages par Météo France, a ainsi signalé sur Twitter "des chutes d'objets" sur la RD988 à Limours, la RD3 à Fontenay-les-Briis, la RD152 à Bruyères-le-Chatel, la RD27 au Val-Saint-Germain. Par ailleurs, les gendarmes ont indiqué que "certaines rues" de Villejust et Dourdan étaient "inondées", invitant à la prudence.

#Ops | En raison des intempéries, des chutes d'objets et inondations nous sont signalées.



En cas d'urgence, ne prenez pas de risques inutiles et appelez les secours. pic.twitter.com/FN3BG9d1nP — Gendarmerie de l'Essonne (@Gendarmerie_091) August 11, 2020

La circulation est également compliquée sur l'A6 depuis 17 heures entre Ris-Orangis et Wissous, toujours en Essonne, en raison d'une inondation dans les deux sens à hauteur de Savigny-sur-Orge, selon ce qu'ont indiqué les pompiers à BFM Paris.

Quand un énorme orage tombe sur l'a6 pic.twitter.com/ACTYBEKSWH — Loïc Gazar (@GazarLoic) August 11, 2020

Un arbre tombé sur un caténaire à Fontaine-Michalon perturbe également la circulation du RER B, indique la RATP.

❌(Arbre tombé sur caténaire à Fontaine Michalon): Trafic perturbé sur l'ensemble de la ligne #RERB — RER B (@RERB) August 11, 2020

La mairie de Longjumeau fermée

Enfin, la ville de Longjumeau a indiqué sur Twitter dans l'après-midi que la mairie et les rues principales du centre-ville avaient du être fermés à la suite d'un "orage et de fortes précipitations".

⛈ Orage et fortes précipitations | à #Longjumeau



❌Mairie fermée

❌Rues principales du Centre-Ville fermées



⚠️Interventions en cours #météo91 pic.twitter.com/xqcOargtMZ — Ville de Longjumeau (@longjumeau) August 11, 2020

Peu après 18 heures, elle indiquait que "certains axes principaux [avaient été] réouverts".

⛈ Des orages ont apporté 15 à 30 mm en 1h au sud de Paris, causant des inondations par endroits. Photos à Longjumeau dans l'Essonne. (© Stéphanie Legentil) pic.twitter.com/poHwTLV6G8 — Météo Express (@MeteoExpress) August 11, 2020

Plusieurs internautes ont publié sur les réseaux sociaux des images de rues de la commune inondées.

Sympa le bus amphibie à Longjumeau pic.twitter.com/7hAdw8QxGn — Obscurantophobe #ClafoutisGate (@Sekijyra) August 11, 2020

La quasi-totalité du territoire de l'Hexagone (excepté le Sud-Est) est en vigilance jaune aux orages. Météo France précise que "des orages très ponctuellement forts voire violents sont prévus : ceux-ci pourront s’accompagner localement de grêle, de fortes pluies, de violentes bourrasques ainsi que de nombreuses décharges de foudre".