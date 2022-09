Orages : 11 départements de l'Ain à l'Hérault placés en vigilance orange, l'alerte rouge levée dans le Gard

Le ciel continue de grogner. Météo France a placé, tôt dans la matinée du mercredi 7 septembre, onze départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit de l'Ain, de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône et du Vaucluse.

L'alerte rouge qui avait été émise mercredi sur le Gard a donc été levée. A noter que les trois départements du sud, l'Hérault, le Vaucluse et le Gard, sont toujours en alerte orange aux orages et pluie-inondation.

Des violents orages se sont abattus sur le Gard dans la nuit de mardi et mercredi, en particulier à Nîmes. Il est tombé jusqu'à 135 millimètres de pluie dans la ville, a déclaré un porte-parole des sapeurs-pompiers du département à l'AFP. "L'activité orageuse principale sur le Gard et l'Hérault se déplace en mer, écrit de son côté Météo France dans son bulletin. Au cours de la nuit, les quantités de précipitations ont été très importantes dans les régions de Nîmes (plus de 100 mm en 1 heure) et Montpellier (plus de 70 mm en 1 heure)."