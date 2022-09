DIRECT. Orages : de fortes pluies se sont abattues sur Nîmes, mais sans causer de dégâts majeurs

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORAGES

: Dans l'ensemble du pays, le temps restera encore instable aujourd'hui. Des averses sont attendues en Gironde, mais aussi du Grand-Est vers la Bourgogne-Franche-Comté et la région Auvergne.



Ce matin :







Cet après-midi :







Les prévisions détaillées près de chez vous sont à retrouver sur notre page.

: 🔴 DIRECT 01H20 - Des trombes d'eau continuent de s'abattre sur #Nîmes et ses environs. Des #inondations sont en cours sur les points bas de la ville, notamment ici sur le secteur de l'Hôtel de Ville. Merci à Sarah via Communauté Météo Gard pour cette vidéo. #gard https://t.co/XoiwHv4vs8



: 🔴 Nîmes : inondations en cours en de multiples points bas de la ville, ici sur le périph sud. https://t.co/7S78j5pHuX



: Voici quelques photos et vidéos des fortes pluies qui sont tombées cette nuit à Nîmes (Gard). Face à ces trombes d'eau, les services de secours ont procédé à "quinze mises en sécurité" d'automobilistes qui ont été accueillis dans un gymnase, selon le porte-parole des sapeurs-pompiers du Gard. Les pompiers ont aussi procédé à une cinquantaine d'interventions mineures (plaques d'égouts soulevées par les eaux, etc) toujours dans la région de Nîmes.

: 😳 Extraordinaire #timelapse nocturne de l'#orage qui a frappé #Nîmes il y a quelques heures !📽️ @TheoGrez 👏https://t.co/6nqqZU4fQV



: De violents orages se sont abattus sur le Gard cette nuit, et en particulier à Nîmes. Il est tombé jusqu'à 135 millimètres de pluie dans la ville, a déclaré un porte-parole des sapeurs-pompiers du département à l'AFP.

: 🔶 11 dpts en #vigilanceOrangeRestez informés sur https://t.co/rJ24zzmmy4 https://t.co/lrEZudT2RU



: Les 11 départements en vigilance orange aux orages sont : l'Ain, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et le Vaucluse. Le Gard, l'Hérault et le Vaucluse sont également placés en alerte orange pour des risques de pluies et d'inondations.

: L'alerte rouge aux orages est levée dans le Gard. Le département passe en vigilance orange, comme dix autres départements, de l'Ain à l'Hérault.

: Et voici un premier point sur l'actualité de la soirée :



Météo France lève la vigilance rouge dans le Gard, mais place 11 départements, de l'Ain à l'Hérault, en alerte orange aux orages.



• Les portes des demi-finales de l'US Open s'ouvrent pour Caroline Garcia. La Française a nettement dominé cette nuit l'Américaine Coco Gauff (6-3, 6-4). Elle tentera demain de se hisser en finale en affrontant la Tunisienne Ons Jabeur.



C'était une "blague de mauvais goût". Critiqué pour avoir ironisé sur le mode de déplacement du PSG en prétendant recourir au "char à voile", Christophe Galtier a fait son mea culpa hier soir. L'entraîneur s'est exprimé après la victoire (2-1) contre la Juventus Turin en Ligue des champions.



L'exécutif présente ce matin en conseil des ministres deux projets de loi sensibles : la réforme de l'assurance chômage et le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.