Vosges : initiation du télémark au Lac Blanc

La position n'est pas tout naturelle. En ski télémark, le talon est libre, et les bons skieurs alpins doivent accepter de redevenir des débutants. "Au début, ça brule pas mal les cuisses, c'est beaucoup plus dur que le ski alpin." Des positions un brin théâtrales et une façon distinguée de se faire remarquer sur les pistes de ski. Au Lac Blanc, dans les Vosges, l'initiation de cette pratique, datée des années 1980, séduit les skieurs de tous les âges. "J'aime toutes les formes de ski et le télémark c'est plutôt esthétique, alors je me suis lancé", explique un jeune homme.

Près de 150 pratiquants dans les Vosges

Depuis cinq ans, plusieurs stations des Vosges tentent de faire revivre le télémark par des journées découvertes. Ils sont environ 150 à le pratiquer dans le massif. Une petite communauté à l'état d'esprit singulier. "Le télémark, c'est un peu comme une famille", explique Claude Gaudel, président du ski club Bonhomme. Le frein à la pratique reste son coût, puisqu'un matériel complet revient à près de 1 500 euros. Les stations prêtent l'équipement pour donner envie à de futurs télémarkeurs.