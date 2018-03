Vague de froid : le sud sous la neige

Un camion renversé sur la chaussée et c'est la circulation sur l'autoroute A9 qui est coupée pendant plusieurs heures. Difficile aussi d'avancer sur les routes montpelliéraines aussi glissantes qu'une patinoire. Les carambolages s'enchainent par dizaines. Plus de dix centimètres de neige sont tombés ce matin, alors la sortie du travail se fait un peu plus tôt. Pour d'autres, la solution se fait plus radicale : dormir à l'hôtel. La réception de cet établissement est débordée. "Il nous restait une dizaine de chambres, et en l'espace d'une heure, tout était plein", atteste le réceptionniste.

Des routes interdites aux poids lourds

Pour les autres naufragés de la route, comme à Gignac (Hérault), un gymnase a été ouvert pour la nuit. Entre Bagnols et Alès (Gard), certaines routes ont été interdites aux poids lourds, arrêt forcé pour les conducteurs. Situation similaire près d'Aubenas (Ardèche) : la circulation a été arrêtée, un camion-citerne barre la route. Les voitures patinent aussi à Bayonne, certaines ont même dérapé sur le bas côté, et ont dû être abandonnées sur place par leurs propriétaires. Les aéroports de Montpellier (Hérault) et Nîmes (Gard) resteront fermés jusque demain matin.

