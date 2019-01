Météo : quatre départements du nord de la France placés en vigilance orange pour neige et verglas

Deux départements sont toujours en alerte orange pour des risques d'avalanche.

Météo France a placé quatre départements en vigilance orange pour neige et verglas, jeudi 31 janvier. Il s'agit du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme. "Les températures sont négatives sur le nord du pays avec un sol enneigé rendant les chaussées glissantes", précise l'institut, qui alerte également sur des risques de "brouillard givrant". L'évenement neigeux débutera jeudi soir vers 17 heures pour la Seine-Maritime et 19 heures pour les autres départements.

Une alerte pour des risques d'avalanche

Deux départements sont toujours en alerte orange pour des risques d'avalanche : les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. "Une nouvelle perturbation accompagnée d'un net redoux a abordé l'ouest des Pyrénées en fin de nuit", décrit Météo France. "Les pluies associées ont commencé à humidifier le manteau neigeux jusqu'à une altitude de 2000m. Actuellement, les quantités de neige mobilisables sont de l'ordre de 40 à 60 cm au dessus de 1600 m."