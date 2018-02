Nouvel épisode neigeux : la préfecture conseille d'éviter les déplacements en voiture en Ile-de-France

Cet épisode météorologique sera "de moindre importance" par rapport à celui du 9 février, et se concentrera essentiellement sur le département des Yvelines.

Les automobilistes vont peut-être vivre un nouvel après-midi de galère en Ile-de-France. Dans un communiqué, lundi 12 février, la préfecture de police conseille aux Franciliens d'éviter "dans la mesure du possible" les déplacements en voiture, mardi 13 février, en raison d'un nouvel épisode neigeux qui doit débuter à 13 heures. Elle recommande particulièrement d'éviter l'ouest de la région, car les intempéries "se concentreront essentiellement sur le département des Yvelines".

⚠️❄️Nouvel épisode neigeux en #IDF : soyez vigilant et consultez nos recommandations pic.twitter.com/jthpcpsUdH — Préfecture de police (@prefpolice) 12 février 2018

"Météo France prévoit entre 1 et 3 cm de neige sur le quart ouest de la région", explique la préfecture de police. La perturbation débutera à l'ouest et perdra en intensité en se déplaçant vers l'est. Elle doit durer jusqu'à minuit, mais des températures négatives, dans la nuit, pourront entraîner la formation de verglas. "Il s'agit d'un épisode de moindre importance que celui de vendredi 9 février", rassure la préfecture, qui conseille tout de même de "privilégier les transports en commun" à la voiture.