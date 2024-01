Neige, verglas, pluies verglaçantes : ce qui vous attend avec l'arrivée de la dépression Irène

Des pluies verglaçantes et de la neige sont attendues à partir de mardi soir et jusqu'à jeudi dans la moitié nord de l'Hexagone, où 36 départements au total seront en vigilance orange "neige-verglas" ou "pluie-inondation".

Prudence sur la moitié nord de la France. Un épisode de neige, accompagné de pluies verglaçantes, est attendu sur une grosse partie du territoire à partir de mardi 16 janvier dans la soirée et durera jusqu'à jeudi, selon les prévisions de Météo-France. A partir de minuit, 34 départements seront placés en vigilance orange "neige-verglas", tandis que deux autres en Bretagne (Finistère et Morbihan) sont en vigilance orange "pluie-inondation".

En cause, l'arrivée de la dépression Irène, qui va apporter "une masse d'air doux et humide par la façade atlantique" et rencontrer l'air froid qui persiste dans le nord du pays. Jusqu'à 20 centimètres de neige sont attendus localement dans les Hauts-de-France, mercredi. Voici ce qui vous attend pour les jours à venir.

Mardi soir : un peu de neige avant des pluies verglaçantes dans la nuit

Les conditions météorologiques vont se dégrader à partir de mardi soir sur la moitié nord de la France, sur une zone allant de la Normandie à la Bourgogne-Franche-Comté. Quelques flocons sont attendus dans la soirée, "un saupoudrage de neige" selon Météo-France. Les précipitations se transformeront en pluies verglaçantes – des pluies qui restent liquides malgré les températures négatives et gèlent instantanément au sol pour former du verglas – au fil de la nuit. En Alsace et en Lorraine, elles persisteront à l'aube.

▶️En soirée de mardi : faibles précipitations abordent une zone allant de la Normandie à Bourgogne/Franche-Comté, puis progressent en cours de nuit plus vers le nord. Précipitations parfois sous forme de neige dans un premier temps puis assez rapidement des pluies verglaçantes. pic.twitter.com/AmatsyRN42 — Météo-France (@meteofrance) January 16, 2024

"Les déplacements seront difficiles, voire dangereux", avertit Loïs Pourchet, prévisionniste à Météo-France. En Ile-de-France, où il devrait un peu neiger en début de soirée, "des pluies verglaçantes sont à craindre à partir de 22 heures", anticipe le prévisionniste, qui a placé tous les départements de la région parisienne en vigilance orange "neige-verglas" dès 23 heures. Si du verglas est attendu sur une grosse partie du tiers nord de la France, la neige devrait en revanche tenir dans le Nord et le Pas-de-Calais au cours de la nuit.

Mercredi : un redoux avant de nouvelles chutes de neige, notamment dans le nord de l'Hexagone

Un redoux est attendu dans la matinée de mercredi. En Bretagne, où le Finistère et le Morbihan seront en vigilance orange "pluie-inondation", de fortes pluies sont attendues mercredi. Jusqu'à 60 centimètres de précipitations sont attendus localement. Ailleurs, de la pluie – classique, mais aussi verglaçante – est prévue mercredi, avant l'arrivée de nouvelles chutes de neige au fil de la journée.

▶️ Mercredi : dans la journée, les pluies se poursuivent de la Bretagne au Grand-Est. Pluies verglaçantes ou chutes de neige parfois conséquentes attendues.

⚠️En soirée, chutes de neige gagnent l’ensemble de l’Ile-de-France du nord vers le sud et durent jusqu’à jeudi en matinée. pic.twitter.com/Baz3jDYXcH — Météo-France (@meteofrance) January 16, 2024

"Des chutes de neige parfois conséquentes sont attendues", explique Météo-France, qui prévoit 7 à 15 centimètres sur une partie des Hauts-de-France, et même 20 centimètres localement. "En soirée, les chutes de neige vont gagner l'ensemble de l'Ile-de-France, du Nord vers le Sud, et dureront jusqu'à jeudi en matinée", analyse le prévisionniste. Entre deux et cinq centimètres de neige sont attendus en région parisienne dans la nuit de mercredi à jeudi.

Jeudi : encore de la neige dans l'Est

"L'épisode neigeux se termine pour la Normandie, l'Ile-de-France et la Picardie, mais les chaussées seront encore bien enneigées", anticipe Météo-France. Le prévisionniste s'attend à de nouvelles chutes de neige sur la région Grand Est, la Champagne et le nord de la Bourgogne dans la matinée de jeudi.

Alors que les températures "se situent un peu en dessous de la normale, en particulier sur la partie nord" depuis plus d'une semaine, Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, explique que cet épisode ne constitue pas une vague de froid. Il a également rappelé que les épisodes de neige et de froid diminuent avec le réchauffement climatique.