Neige : plusieurs centaines d'automobilistes bloqués sur l'A40 dans l'Ain

Des centaines d'automobilistes sont bloqués sur l'autoroute A40 dans l'Ain mardi 12 janvier, selon France Bleu Pays de Savoie en raison de fortes chutes de neige. La circulation, interrompu depuis la fin d'après-midi a cependant repris légèrement entre les sorties 10 et 11, uniquement en direction de Chamonix. Le trafic est toujours interrompu en direction de Paris. Trois kilomètres sont bloqués par la chute de 30 centimètres de neige au moins. Le concessionnaire - l'ATMB -(Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) espère que la situation sera rétablie dans l'heure.

Jusqu'à 2 500 véhicules bloqués

Selon la préfecture de l'Ain, il y a actuellement moins d'un millier de véhicules bloqués. Au plus fort du blocage on en a compté 2 500. Une centaine de gendarmes et de pompiers sont mobilisés. "On s'attendait à 15 centimètres de neige et il en est tombé le double", précise les services préfectoraux.

Épisode neigeux sur le viaduc de Bellegarde. Mobilisation de @CroixRouge pour apporter un soutien aux personnes. @Prefet74 et ses services @Gendarmerie_074 et @SDIS_74 pleinement mobilisés pic.twitter.com/RxCcoKbLOK — Préfet de la Haute-Savoie (@Prefet74) January 12, 2021

Le maire de Bellegarde (Valserhône), Régis Petit, a ouvert des gymnases afin d'accueillir d'éventuels naufragés de la route. Des interventions sont en cours pour rétablir la circulation sur l'A40, au niveau du viaduc de Bellegarde (Haute-Savoie) et des opérations de déneigement ont lieu sur la partie Est de l'Ain, indique la préfecture de l'Ain. De nombreux automobilistes sont bloqués depuis plusieurs heures.

La Croix-Rouge apporte son soutien aux automobilistes

Des sapeurs-pompiers haut-savoyards ont été envoyés en renfort par le SDIS 74 pour aider ceux de l'Ain. Les chasse-neige sont en train de libérer les entrées de ville pour que les automobilistes évacués de l'A40 puissent s'y replier ou se diriger vers le réseau secondaire. La Croix-Rouge est également mobilisée pour apporter son soutien aux automobilistes, indique la préfecture de Haute-Savoie.

En fin d'après-midi, mardi, la neige et le verglas ont entraîné la coupure de l'autoroute A40 dans les deux sens de circulation à hauteur de Bellegarde-sur-Valserine (Haute-Savoie). Les poids lourds sont interdits sur cette autoroute et la préfecture déconseille aux usagers d'emprunter cet itinéraire en raison des conditions météorologiques.