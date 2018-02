Neige et froid : des records ont-ils été battus en Ile-de-France ?

Mercredi, 12 cm de neige ont été mesurés à Paris. Il faut remonter à 2010 pour trouver des relevés équivalents et à 1987 pour en trouver des plus importantes.

Transports coupés, automobilistes coincés sur les routes... L'épisode neigeux, débuté mardi 6 février en Ile-de-France, a fortement perturbé la vie des Franciliens durant quelques heures. Pour autant, sur les cinq stations de la région utilisées par Météo-France pour mesurer la hauteur de neige au sol et la température, aucun record n'a été battu. Si les prévisionnistes évoquent un épisode significatif, les niveaux n'ont pas excédé les 15 centimètres de neige, comme cela a été le cas dans les stations d'Orly et de Roissy (Val-d'Oise).

Un record égalé dans la station de Roissy

A Paris, le record historique mesuré dans la station de Montsouris, située dans le 14e arrondissement, s'élève à 40 cm et date du 3 mars 1946, loin devant les 12 cm mesurés cette semaine. A Orly (Val-de-Marne), la hauteur de neige au sol a atteint 15 cm cette semaine, alors que le record historique s'élève à 17 cm. Il a été enregistré le 29 décembre 1964. Il n'y a que dans la station de Roissy (Val-d'Oise) qu'un record a été égalé. Quinze centimètres ont été relevés, comme lors de l'épisode du 19 décembre 2010. Mais cette station n'est utilisée que depuis 1974.

Enfin, dans les stations de Melun (Seine-et-Marne) et de Toussus-le-Noble (Yvelines), les hauteurs mesurées cette semaine s'élèvent respectivement à 11 et 9 cm. Les records dans ces stations datent du 10 janvier 1966 pour Melun (15 cm) et du 7 janvier 1979 pour Toussus-le-Noble (22 cm). Et le retour des flocons, prévu pour la journée de vendredi, ne devrait pas permettre de battre des records : seuls trois à sept centimètres sont attendus sur la région Ile-de-France, selon Météo-France.

Pour ce qui est des températures minimales enregistrées dans la nuit du 7 au 8 février 2018 et au petit matin du jeudi 8 février, l'endroit le plus froid de la région se trouve à Orgerus (Yvelines) avec -13,7 °C. Et nous sommes loin des records de janvier 1940 à Paris-Montsouris, ou de janvier 1985 dans les quatre autres stations.