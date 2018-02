DIRECT. Météo : la préfecture d'Ile-de-France appelle les automobilistes à ne pas utiliser leurs véhicules à cause du verglas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: En raison des conditions météorologiques, la préfecture de police renouvelle la consigne aux automobilistes de ne pas utiliser leurs véhicules en Ile-de-France.

: Nos cartes météo connaissent de petits soucis d'affichage, mais il est quand même temps de faire un point sur les prévisions de Météo France. Le temps se refroidit, sur la moitié nord du pays, avec de fortes gelées par endroits en région Centre, Ile de France et Grand Est, avec des températures comprises entre -5 et -7 degrés, très localement -10 degrés. Le ciel reste globalement très nuageux, avec quelques flocons sur le Massif central et les Alpes en matinée, et des chutes de neige plus présentes sur l'ouest des Pyrénées et sur le piémont pyrénéen.





: Bonjour @anonyme, ce matin, "les bus sortent progressivement des dépôts en fonction des situations locales", selon la RATP. Il m'est impossible de vous dire précisément quelles lignes fonctionnent ou non aujourd'hui. Et le site de la RATP n'est pas plus précis.

: Bonjour, savez vous si les bus RATP circulent aujourd'hui ?

: "Avec le froid, la batterie est complètement à plat". Sur la N118, hier soir, les automobilistes sont revenus au compte-goutte, pour reprendre leur voiture, abandonnées la veille, à cause des intempéries. Reportage.









(MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

: Des températures "fortement négatives" ont été relevées ce matin en Ile de France, selon Météo France. De - 2 à - 3°C ont notammen été observés dans Paris intra muros, et de - 4 à - 11°C dans la petite couronne.