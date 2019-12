Montagne : les stations font face au changement climatique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ax-3-Domaines (Ariège), une station des Pyrénées, a ouvert fin novembre, mais moins de la moitié du domaine skiable est praticable. Seulement 15 pistes sont ouvertes sur 39. Les chutes de neige se font attendre. Ce déficit d'enneigement, de plus en plus fréquent, est dû au réchauffement climatique. Un phénomène qui s'accentue et fragilise même les pylônes d'une remontée mécanique à Chamonix.

D'importants moyens financiers engagés pour créer de la neige artificielle

L'avenir des stations de ski de moyenne montagne est-il menacé ? Les prévisions sont plutôt pessimistes. L'enneigement hivernal moyen pourrait baisser de 10 à 40% d'ici à 2050, et de 50 à 90% d'ici à 2100. Pour pallier le manque de neige naturelle, les stations investissent massivement dans la neige de culture comme à Auron (Alpes-Maritimes). 28 millions d'euros sont engagés pour installer 405 enneigeurs. La production est gérée depuis un centre de contrôle.

