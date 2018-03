Météo : la neige est arrivée en Ile-de-France, le pic de froid attendu lundi

Des chutes de neige sont prévues, dimanche, sur un large quart Nord-Est.

Comme prévu, le froid fait son retour dans l'Hexagone. De la neige a commencé à tomber par endroits dans le nord de la France, samedi 17 mars, atteignant notamment les Hauts-de-France, la Normandie, puis l'Ile-de-France en fin de matinée. Météo France prévoyait, en milieu d'après-midi, une "poursuite des chutes de neige pour quelques heures" en région parisienne, sans toutefois annoncer de passage en vigilance orange.

Ok il neige un peu à Paris pic.twitter.com/QHzH8gobNW — Axel Roux (@AxlRx) 17 mars 2018

Neige à Taverny dans le 95 impressionnant les arbustes en fleurs plient sous la neige ! pic.twitter.com/Sq6izbDw4s — Chanchan (@chanbar63) 17 mars 2018

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a appelé à la "prudence" dans la capitale. Pour l'heure, aucune perturbation de trafic n'a été signalée par la RATP. Selon La Chaîne Météo, les flocons sont "gorgés d'eau" et causés par le phénomène d'isothermie.

Circulation perturbée sur certaines routes

En fin d'après-midi, la circulation était très délicate dans le sud des Hauts-de-France et au nord de l'Ile-de-France sur l'A29, l'A16 et l'A1, où des opérations de salage ont été lancées. En Ile-de-France, un peu plus de 150 km de bouchons étaient signalés par le site Sytadin à 16 heures, contre 70 km en temps normal.

Selon Météo France, la nuit sera "parfois neigeuse" au nord de la Seine et des flocons doivent encore tomber, dimanche, "sur un vaste quart Nord-Est". Le pic de froid est attendu pour lundi, "avec des températures évoluant 5 à 8°C au-dessous des normales de saison". Les gelées nocturnes seront alors généralisées sur la partie nord de la France.