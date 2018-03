Météo : coup de froid attendu sur la France ce week-end

De la neige est attendue dès samedi dans le nord et l'est de la France.

L'hiver revient. Après quelques jours de douceur, les températures vont à nouveau chuter dans les prochains jours, "bien en dessous des moyennes de saison", prévoit vendredi 16 mars Météo France. Cette fois-ci, la vague d'air froid ne vient pas de Russie mais de Scandinavie, explique l'organisme de prévision.

Un "peu de neige" est même attendu dès samedi dans "les Hauts-de-France, les Ardennes et le Bassin parisien". "Plus au sud, des averses de neige s'égraineront en montagne à basse altitude sur les Pyrénées, le Massif central, le Jura et les Alpes", prévient Météo France. Les températures devraient cependant rester positives dans l'ensemble, avant de chuter dimanche dans la soirée.

Une vague de froid moins intense qu'en février

Cette chute dominicale annonce un début de semaine prochaine "ensoleillé, mais beaucoup plus froid". "Le pic de froid sera atteint lundi, avec des températures évoluant 5 à 8 °C au-dessous des normales de saison ; elles remonteront ensuite lentement, pour tendre vers des valeurs davantage de saison seulement la semaine suivante", prévoit Météo France. Dans l'Est et le Nord, le mercure descendra sous les 0 °C.

Pour les prévisionnistes, "cette séquence de temps froid sera toutefois moins intense que celle de la deuxième quinzaine de février, mais tout de même assez remarquable, compte tenu du caractère tardif de l'épisode".