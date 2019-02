Météo : dix départements placés en vigilance orange dans plusieurs parties du pays

Les départements sont en alerte pour neige et verglas, des risques d'avalanche, de fortes pluies ou de vague submersion.

Le temps sera marqué par de fortes pluies et de nouvelles chutes de neige. Vendredi 1er février, Météo France a placé dix départements en vigilance orange. Trois d'entre eux sont en alerte à la neige et au verglas : le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la perturbation neigeuse a circulé dans cette partie du pays, accumulant quelques centimètres au sol sur les départements en alerte. "La vigilance orange neige verglas est maintenue jusqu'à 10 heures", indique Météo France.

Météo France a placé 10 départements en vigilance orange, le 1er février 2019. (METEO FRANCE)

Dans les Alpes, cinq départements sont placés en vigilance orange pour des risques d'avalanches : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Isère et la Savoie. Un "épisode de fortes vagues" touchera le littoral méditerranéen. Les Alpes-Martimes, le Var et la Corse-du-Sud ont ainsi été placés en vigilance orange "vagues-submersion". Enfin, la Corse-du-Sud est également placée en vigilance orange, cette fois-ci pour pluie et inondation.