Les Alpes ont perdu près d'un mois d'enneigement depuis 50 ans

Le manteau blanc des Alpes s'étiole. Près d'un mois d'enneigement a été perdu dans l'ensemble de la chaîne de montagnes en basse et moyenne altitude depuis un demi-siècle, affirme une étude publiée dans la revue The Cryosphere, jeudi 18 mars. Entre 1971 et 2019, la période durant laquelle il y a de la neige au sol chaque hiver s'est réduite en moyenne de 22 à 34 jours dans les Alpes, en-dessous de 2 000 mètres d'altitude.

Cette étude permet de "donner une vision d'ensemble des tendances climatiques de l'enneigement", explique Samuel Morin, cosignataire et directeur du Centre national de recherches météorologiques (Météo France/CNRS). La baisse constatée de la neige en montagne est une "tendance de fond, qui vient confirmer les études précédentes", réalisées à des niveaux locaux ou nationaux. "On dispose vraiment d'une analyse globale de l'enneigement à l'échelle de l'ensemble des Alpes", résume ce chercheur.

Pour calculer ces estimations, les scientifiques ont rassemblé et uniformisé des données d'observation très disparates, venues de 2 000 stations météo de six pays (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie, Suisse), pour constituer une base de données homogène.