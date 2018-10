EN IMAGES. Naufragés de la route, voies bloquées, arbres affalés... La Loire et la Haute-Loire surprises par la neige

La France a vécu un premier épisode neigeux, plutôt précoce pour la saison.

C'est le premier épisode neigeux de la saison et il est particulièrement notable. Météo France a maintenu, mardi 30 octobre, la vigilance orange neige-verglas pour 17 départements. A 6 heures, on relevait notamment 4 cm de neige à Nevers (Nièvre) et Bourges (Cher), 13 cm à Château-Chinon (Nièvre), 16 cm à Saint-Etienne (Loire) et Ussel (Corrèze). On estime à 40 cm localement la hauteur de neige tombée sur la RN88 reliant Saint-Etienne au Puy-en-Velay (Haute-Loire).

La RN88 entre Firminy (Loire) et Le-Puy-en-Velay (Haute-Loire) reste interdite dans les deux sens à cause des chutes d'arbres sur les routes. La Haute-Loire a vécu une nuit particulièrement difficile avec 950 personnes bloquées par les routes enneigées. Elles ont été accueillies dans des hébergements d'urgence, selon la préfecture. Jusqu'à 7 000 foyers ont été privés d'électricité au plus fort des incidents, selon la préfecture. Mardi matin, 4 000 foyers restaient sans électricité, essentiellement dans le secteur d'Yssingeaux. Leur réalimentation est prévue dans la journée. Franceinfo fait le point en images sur cet épisode neigeux.

Saint-Etienne sous la neige

La neige est tombée abondamment à Saint-Etienne (Loire). Elle a paralysé 600 véhicules sur les routes, selon le préfet à BFMTV.

@GossipRoomOff A Saint Étienne juste le trottoir en face de chez moi, tout les arbres tombe un à un face à la puissance de la neige qui se pose dessus. Un arbre de ma cour est littéralement tombé. pic.twitter.com/7QtyYAEUbv — Sainté (@AsseSupporters) October 29, 2018

❄️ Neige à Saint-Etienne | La #neige est continue dans la préfecture de la #Loire et on relève 14 cm à l'aéroport à 23h. En ville, les branches qui ont encore des feuilles ne résistent pas toujours au poids de cette neige précoce.

Photo d'Anne-Audrey Patural. pic.twitter.com/vvIIyXeiu9 — Météo-Contact (@MeteoContact) October 29, 2018

Dans le centre-ville de #SaintEtienne, à cause du poids de la neige, des branches d'arbres sont tombées. pic.twitter.com/5sfmmWrXr9 — France Bleu Saint-Étienne Loire (@bleustetienne) October 30, 2018

Réveil hivernal sur Saint-Etienne, le 29 Octobre. 33cm de neige lourde et collante. pic.twitter.com/tlpz3ng2o2 — Arnal François géog. (@arnalgeo) October 30, 2018

Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne a également été perturbé. Selon Le Progrès, 500 voyageurs se sont retrouvés sans train lundi en fin de soirée, passant la nuit dans des rames de TGV.

Enfin, je viens de sauter dans le premier TER non annulé entre Lyon et Saint-Étienne, @SNCF 13h et une nuit dans un TGV en fare de Lyon Part Dieu pour faire Montpellier / Saint-Étienne ... certes neige ⛄❄ précoce mais pas exceptionnel pour la région stéphanoise à la Toussaint. https://t.co/p0Pb1EtzVy — POURCHEZ (@POURCHEZ) October 30, 2018

La RN88 complètement bloquée

Plusieurs centaines d'automobilistes se sont retrouvés bloqués au niveau de la RN88 entre Firminy (Loire) et Le Puy-en-Velay (Haute-Loire).

La route nationale 88 toujours fermée entre Firminy et Le Puy-en-Velay dans le sens Loire 》 Haute-Loire.

800 automobilistes se sont retrouvés bloqués cette nuit... L'ouverture de la route est espérée avant 12h selon le préfet de la Loire #intemperies @TF1LeJT @LCI @LaMatinaleLCI pic.twitter.com/QvPdmIResV — Yannis Matisse (@Ya_Matisse) October 30, 2018

Coincée 14h sur la route #RN88 et Saint Étienne !!!

À bout !!! — Nina Khe-zed (@ninakhezed) October 30, 2018

103 réfugiés de la #route #RN88 se réveillent à #Firminy après une nuit agitée. Certains bloqués par la neige sont arrivés à 4h30 dans ce centre d'accueil. D'autres repartent déjà. @RMCinfo @BFMTV pic.twitter.com/bEe7pq54hs — Gwenaël Windrestin (@Gwen_WB) October 30, 2018

Jusqu'à 40 cm à certains endroits

Dans la Loire, la Haute-Loire ou la Drôme, il est tombé localement jusqu'à 40 centimètres de neige.

Ce soir c’est plus de 40 cm de neige sur Saint Romain les Atheux. La montée fut dure et longue mais la nature est reine et c’est magique. Vive le Pilat ! pic.twitter.com/wS5fSpiWz5 — David Kauffer (@david_kauffer) October 29, 2018

Avant de partir travailler ce matin, on va faire un peu de sport pour dégager la voiture ! Entre 45 et 50 cm de #neige au réveil pic.twitter.com/EhwWnlZTfm — Clement Bonsignore (@clemsoupe) October 30, 2018

❄️ Neige en Haute-Loire | A Yssingeaux ce soir, la végétation croule sous la #neige. Photo de Sandrine Roche sur Facebook. #HauteLoire #MassifCentral pic.twitter.com/PrErx6Irup — Météo-Contact (@MeteoContact) October 29, 2018