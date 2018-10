DIRECT. Neige et verglas : au moins 950 personnes bloquées sur la route en Haute-Loire, 4000 foyers restent sans électricité

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Petit point sur la météo. L'alerte orange neige et verglas reste maintenue dans les 17 départements les plus au Nord. Les chutes de neige au-dessus de 400 à 600 m en cours sur le Massif Central atteignent le Limousin à l'Ouest, et le Centre au Nord, elles continuent de s'étendre vers la Bourgogne. Retrouvez les prévisions dans notre rubrique dédiée.



: Commençons notre traditionnelle revue de presse avec la une de Corse Matin. Au lendemain de l'alerte rouge placée par Météo France sur l'île de Beauté, le quotidien régional affiche une photo des dégâts provoqués par la tempête Adrian.







: Franceinfo a interrogé Bruno, un automobiliste bloqué cette nuit sur la route nationale 88 près du Pertuis, en Haute-Loire. Selon lui, il n'est "pas normal qu'on ait laissé rouler tous ces poids lourds alors que les routes n'étaient pas praticables".

: Interrogé par BFMTV, le préfet de la Loire indique que la situation "s'améliore extrêmement lentement". Le représentant de l'Etat ne prévoit "pas de retour à la normale avant midi" dans le département, où 400 personnes ont été bloquées sur l'A89 par les chutes de neige.

: Alors que la tempête Adrian s'éloigne de la Corse, placée hier en vigilance rouge en raison des vents violents, on apprend ce matin qu'un homme a été heurté violemment par un portail au plus fort de la tempête en Balagne. Pris en charge, il a été évacué par les pompiers à l'hôpital de Bastia, rapporte France Bleu RCFM.

: Voici la liste des départements concernés par l'alerte émise par Météo France à 6 heures en raison des risques de pluie, de chutes de neige et de verglas : l'Ain, l'Allier, les Ardennes, l'Aube, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, la Creuse, la Loire, la Haute-Loire, le Loiret, la Marne, la Haute-Marne, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et l'Yonne.

: Dix-sept départements, des Ardennes à la Haute-Loire, restent concernés par la vigilance orange émise par Météo France en raison des intempéries et des risques de neige et de verglas.