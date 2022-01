En images La côte est des Etats-Unis figée sous la neige après le passage d'une "bombe cyclonique"

Une victime à déplorer dans l'état de New York, 3 500 vols annulés et des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité. La "bombe cyclonique" annoncée par les autorités météorologiques américaines a paralysé, samedi 29 janvier, la côte est des Etats-Unis. Retour en images sur un blizzard qui a troublé la vie quotidienne de 70 millions d'habitants.

Un paysage figé dans le froid

Le service météo national (NWS) a enregistré des rafales de 80 à 120 km/h et pronostiqué des températures polaires sur la côte est des Etats-Unis. Ces conditions ont complètement figé New York et ses alentours.

La vue sur le Chrysler Building, depuis un gratte-ciel voisin, à New York, le 29 janvier 2022. (TIMOTHY A. CLARY / AFP) Une vue aérienne de Central Park, à Manhattan (New York), le 29 janvier 2022. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP)

Long Island, au nord-est de la métropole new-yorkaise, était impossible à rejoindre par le rail, alors que les trains de banlieue étaient cloués à quai par la neige. C'est là que se trouve la ville de Stony Brook, immortalisée ici, comme prisonnière du froid.

De la glace s'est formée autour d'un feu de signalisation, à Stony Brook, dans l'Etat de New York, le 29 janvier 2022. (ANDREW THEODORAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Le soleil se couche sur Stony Brook, dans l'Etat de New York, le 29 janvier 2022. (ANDREW THEODORAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Des conditions dignes des pistes de ski

Au moins 30 centimètres de neige sur les trottoirs du quartier branché de Cobble Hill, à Brooklyn. Soixante centimètres à Long Island, ou à Boston, dans le Massachusetts... Une fois le blizzard passé, les amateurs de sports d'hiver ont profité de ces conditions exceptionnelles.

Des skieurs traversent une rue de Manhattan, à New York, le 29 janvier 2022. (ED JONES / AFP)

A Prospect park, un parc de Brooklyn, les riverains ont sorti les luges et les skis de fond.

Des amateurs de luge se sont retrouvés dans un parc de Brooklyn, à New York, le 29 janvier 2022. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Une personne fait du ski de fond dans un parc de Brooklyn, à New York, samedi 29 janvier 2022. (SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Plus dissipés, à Washington Square park, à New York, des jeunes improvisent une bataille géante de boules de neige.

Une bataille de boule de neige improvisée à Washington Square park, à New York, samedi 29 janvier 2022. (KARLA ANN COTE / NURPHOTO / AFP)

Une parenthèse de calme et de solitude

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a demandé samedi aux habitants "de continuer à tout prix d'éviter de se déplacer tandis que nos équipes dégagent les routes". Une consigne qui a un temps vidé certaines rues de la mégalopole, du moins le temps que le blizzard ne les balaye.

Un homme promène son chien dans la neige, à New York, le 29 janvier 2022. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP) Un homme dans une rue de Brooklyn, à New York, le 29 janvier 2022. (DECCIO SERRANO / NURPHOTO / APF)

Vidé ou presque, puisque certain, comme le "naked cowboy", un artiste de rue installé sur Times Square, ont refusé de laisser les conditions météorologiques extrêmes entraver leurs habitudes.

Le "Naked cowboy", un artiste de rue, marche seul sur Times Square, la place emblématique de Manhattan (New York), le 29 janvier 2022. (ED JONES / AFP) Un homme fait son jogging sur le pont de Brooklyn, à New York, le 29 janvier 2022. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP)

Une galère et une belle pagaille

A Boston, 900 chasse-neige ont été déployés dans les rues. "La neige était censée être légère, mais elle est un peu humide maintenant, et donc plus lourde", commentait à l'AFP un conducteur de chasse-neige, Mark Burns.

Des chasse-neige sur l'autoroute I-90, à Boston (Massachusetts), sur la côte est des Etats-Unis, le 29 janvier 2022. (SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Avec ce blizzard, les conditions de travail des équipes chargées du déneigement sont particulièrement difficiles, comme ici à Boston, où le vent a fait tomber un ouvrier.

Un employé chargé du déneigement vient en aide à un collègue, jeté à terre par une puissante rafale, à Boston (Massachusetts), le 29 janvier 2022. (SCOTT EISEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

A New-York, les taxi jaunes qui se massent d'ordinaire sur Times Square, la place emblématique de Manhattan, ont fait place à la déneigeuse.

Un chasse-neige passe sur Times Square, la place emblématique de Manhattan, à New York, le 29 janvier 2022. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP)

Quand la déneigeuse ne passe pas, reste la pelle et l'huile de coude, pour tenter de libérer sa voiture, comme ici, à Stony Brook.