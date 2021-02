Neige-verglas : "conditions de conduites difficiles" sur plusieurs axes du nord-ouest de la France, selon Bison futé

Tout d'abord en Bretagne, la nationale N12 en direction de Rennes est totalement bloquée par deux poids lourds et une quarantaine de véhicules à hauteur de Belle-Isle-en-Terre (les Côtes-d'Armor) en raison des chutes de neige, rapporte Bison Futé mardi 9 février. La circulation est aussi difficile sur la N164 entre Loudéac et Merdrignac. Autres grosses difficultés, sur la nationale N12 près de Fougères et de la commune de Mayenne. Bison Futé signale aussi des "conditions de conduites difficiles" notamment sur l’A10 en direction d'Orléans et sur l'A71 près de la Ferté Saint-Aubin et enfin sur l'A19 au sud de Pithiviers.

La N118 fermée

La circulation est aussi difficile notamment sur l'A10 en direction d'Orléans et sur l'A19 près de Pithiviers. La préfecture de l'Essonne a décidé de fermer la N118 entre le pont de Sèvres et les Ulis, ce mardi à partir de 21 heures, avant l'arrivée de l'épisode neigeux, rapporte France Bleu Paris. Les autorités préfectorales ne veulent pas retrouver des automobilistes bloqués comme en février 2018. 150 poids lourds sont stockés dans les Yvelines sur différents points du département. "On est en train de leur apporter des repas notamment à la barrière de péage de Saint-Arnoult", indique ce mardi sur franceinfo le directeur de cabinet du préfet.



Le Préfet de police demande d'ailleurs aux Franciliens de ne pas prendre la route demain matin. Par ailleurs, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 t est interdite à partir de mardi 20 heures dans toute l'Île-de-France.

Les transports scolaires sont également suspendus mercredi dans les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne. Des cumuls de 2 à 7 cm de neige, voire localement jusqu'à 10 cm sont attendus sur le bassin parisien dans la nuit de mardi à mercredi.