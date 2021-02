Neige-verglas : les transports scolaires suspendus ce mercredi dans plusieurs départements

Les transports scolaires sont suspendus mercredi 10 février dans plusieurs départements concernés par la vigilance orange Neige-Verglas. D'abord dans le Loiret, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, rapporte France Bleu Orléans. La région Centre-Val-de-Loire annonce que "les mauvaises conditions climatiques hivernales peuvent également perturber la circulation des trains" régionaux.

Dans le Calvados, l’Eure, la Manche et l’Orne, de 0h00 à 23h59 ce mercredi 10 février, a annoncé ce mardi la région Normandie sur son compte Twitter.

⚠️ Les transports scolaires, à la demande et des lignes commerciales circulant sur le réseau secondaire ou non traité sont suspendus sur l’ensemble du réseau routier du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de l’Orne, le mercredi 10/02 de 0h00 à 23h59. pic.twitter.com/3DX10Nulab