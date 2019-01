"C'est un front qui va circuler d'Ouest en Est" : entre 5 et 10 cm de neige attendus mardi en France

Cet épisode neigeux sera particulièrement important sur une large moitié est du pays à partir de midi et 20 cm sont attendus en montagne.

L'hiver revêt son manteau blanc. Météo France prévoit un épisode de neige en plaine mardi 22 et mercredi 23 janvier sur une grande partie du pays : de 5 à 10 cm sont annoncés en plaine sur une large moitié Est, avec de fortes chutes de neige sur les Pyrénées. "Cet épisode n'a rien d'exceptionnel. Mais dans un contexte où il y a moins d'épisodes hivernaux, il ne passera pas inaperçu", commente pour franceinfo Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France.

Cet épisode est provoqué par une "perturbation atlantique qui arrive par le Nord-Ouest", précédée et suivie par deux masses d'air froid, détaille le prévisionniste. "C'est un front qui va circuler d'Ouest en Est, dès le début de la matinée de mardi. Il devrait concerner un axe Haute-Normandie-frontière belge et va se décaler en direction de la région centre, de l'Ile-de-France, avant de gagner en cours d'après-midi la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est, poursuit Emmanuel Demaël. Sur les régions les plus à l'Ouest, 1 à 5 cm de neige devraient se déposer au sol. Plus à l'Est, ce sera entre 5 et 10".

Fortes chutes de neige sur les Pyrénées

Quelques centimètres supplémentaires sont attendus mercredi et quelques précipitations résiduelles devraient se poursuivre jeudi. Les Pyrénées seront particulièrement touchées par cet épisode neigeux, avec 48 heures "de chutes de neige très importantes", jusqu'à 1,50 m. Le risque d'avalanches sera fort mercredi.

Cet épisode, le premier d'envergure en plaine de cet hiver, n'a "aucun caractère particulier". "Il devrait être un cran en-dessous de ceux observés l'hiver dernier, fin février et début mars", estime Emmanuel Demaël. Le retour à un temps sec est prévu pour vendredi. Météo France n'a pas encore annoncé de vigilance particulière pour cet épisode.