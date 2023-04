Savoie : les corps des trois skieurs italiens emportés par une avalanche ont été retrouvés

Après l'avalanche survenue jeudi dans les Alpes, en Haute-Tarentaise, les corps des skieurs italiens disparus ont été retrouvés vendredi matin par des secouristes italiens. Un autre skieur, un guide, a pu sortir indemne de l'avalanche.

Les secouristes italiens ont retrouvé vendredi 14 avril, dans la matinée, les corps des trois skieurs italiens emportés par une avalanche la veille, dans l'après-midi, en Haute-Tarentaise, côté Savoie, a confirmé la CRS Alpes à France Bleu Pays de Savoie.

Les quatre skieurs de randonnée ont été emportés par une coulée de neige au niveau de la Pointe de la Golette. L'un d'eux, un guide de 49 ans, a pu s'en sortir indemne et donner l'alerte, mais les conditions météo étaient trop mauvaises. Les recherches avaient dû être interrompues en fin de journée.

Les conditions météo étaient plus clémentes ce vendredi 14 avril à 7h en Haute-Tarentaise, pour permettre aux secouristes italiens d'accéder à la zone de l'avalanche. Selon la CRS Alpes, ils ont retrouvé les corps des trois skieurs et les ont ramenés à Aoste en Italie. Une avalanche survenue cinq jours après celle du glacier d'Armancette dans le massif du Mont-Blanc en Haute-Savoie, où six personnes sont mortes.