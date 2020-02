Neige et verglas : neuf départements du nord de la France placés en vigilance orange

Un épisode neigeux risque de rendre les sols glissants, explique Météo France, qui invite donc les habitants concernés à la prudence.

Gare à la neige et au verglas. Neuf départements du nord de la France ont été placés en vigilance orange par Météo France, mercredi 26 février. Il s'agit de l'Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. L'agence évoque un "épisode neigeux assez bref et notable" et précise que la neige "pourra tenir au sol et les rendre glissants".

Les premières chutes de neige arriveront dans la fin de la nuit de mercredi à jeudi, sur la Picardie, avant de s'étendre vers l'Est en matinée. Elles concerneront ensuite le plateau lorrain et le relief des Vosges à la mi-journée. La dégradation neigeuse s'évacuera ensuite progressivement en cours d'après-midi par les frontières nord des Ardennes, de la Lorraine et de l'Alsace suivie rapidement d'un redoux généralisé.

Des chutes importantes de neige ou du verglas sont attendus, ce qui peut rendre difficiles les conditions de circulation sur l'ensemble du réseau. Les risques d'accident sont accrus. Des dégâts peuvent également affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone.