Météo : trois départements du Sud-Ouest maintenus en vigilance orange "crues"

Le Gers, les Landes, et le Tarn-et-Garonne sont toujours en vigilance orange en raison des risques de crues, indique Météo France dans son dernier bulletin, publié jeudi 1er décembre, à 10 heures. L'alerte a été levée dans le Lot-et-Garonne.

La dernier jour de l'année sera marqué par une météo hivernale, indique Météo France. Après avoir balayé le Nord-Ouest, la perturbation pluvieuse traversera le pays en donnant de la neige sur les régions les plus froides. Des flocons sont notamment attendus en plaine sur les régions du nord et du nord-est de la France, et dès 400 à 600 mètres d'altitude sur le Massif central.

Dans la journée, les chutes de neige progresseront sur les régions alpines. Plus à l'Ouest, la pluie remplacera la neige. En revanche, les chutes de neige persisteront sur l'est du plateau lorrain et près des frontières du Nord. Avec le développement d'averses en bordure de mer du Nord, des chutes de neige parfois significatives seront à craindre en journée dans l'intérieur des Hauts de France.

En soirée, un temps pluvieux gagnera sur toute la moitié ouest du pays, au risque d'apporter un peu de neige sur les hauteurs de la Basse-Normandie puis, en début de nuit, sur la Haute Normandie et l'ouest du Massif central dès 400 mètres d'altitude.