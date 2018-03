Météo : réjouissez-vous, les températures grimpent ! Après la vague de froid, la France connaîtra un pic de chaleur samedi

Dix jours après avoir subi une vague de froid, la France va connaître des températures très clémentes pour la saison. Pour expliquer ces variations radicales, franceinfo a interrogé Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.

Va-t-on (enfin) pouvoir ranger définitivement les bonnets et les écharpes ? Un pic de douceur est attendu sur l'ensemble de la France avec des températures dépassant localement les 20°C, samedi 10 mars, signale Météo France.

Pic de douceur prévu autour de samedi 10 mars après la vague de froid tardive de fin février : en une dizaine de jours on passera de températures 10°C sous les normales à des valeurs dignes de fin avril / début mai (pointes à 20-22°C dans le Sud-Ouest).

Bienvenue en mars ! pic.twitter.com/I8GHJP8YJX — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 6 mars 2018

Le mercure s'apprête à faire le grand écart : ce pic de douceur intervient à peine une dizaine de jours après la vague de froid qui s'est abattue sur l'Hexagone à la fin du mois de février. Pour expliquer ces variations radicales de températures, franceinfo a interrogé Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo France.

Franceinfo : Quand est-ce que les températures vont remonter ?

Frédéric Nathan : Dès vendredi, le Sud-Ouest connaîtra un net redoux, grâce à une masse d'air venue du Maroc et d'Espagne. Il fera jusqu'à 20°C à Agen, Biarritz ou Bordeaux. Ce flux d'air chaud gagnera progressivement l'ensemble du territoire jusqu'à samedi.

Samedi, nous connaîtrons un pic de chaleur avec des températures de 4 à 6°C au-dessus des normales de saison. Le mercure grimpera entre 15 et 18°C sur la moitié nord et jusqu'à 22°C dans la moitié sud.Frédéric Nathanà franceinfo

Les températures douces, c’est bien, mais peut-on espérer avoir du soleil ?

Nous sommes sous l'influence d'une dépression dans le proche-Atlantique et nous connaîtrons donc pas mal de passages nuageux, accompagnés de pluies. Mais rassurez-vous, elles ne seront pas aussi marquées que les très grosses intempéries que nous avons connues au mois de janvier.

Nous passons donc, en près de 10 jours, d'une vague de froid à un net redoux. Comment expliquer un tel écart de températures ?

En cette saison, le nord de l'Europe connaît un ensoleillement restreint avec des masses d'air froid. Les régions tropicales, elles, sont sous des masses d'air chaud. Nous, nous nous trouvons entre les deux et, selon les anticyclones et les vents d'altitude, nous sommes sous l'influence de l'une ou de l'autre.

La semaine dernière, nous étions sous l'influence de flux venants de Russie et de Scandinavie et nous nous apprêtons désormais à faire face à une vague d'air chaud venu du Maroc et de l'Espagne.Frédéric Nathanà franceinfo

C'est ce qu'on appelle un climat tempéré. Ces variations de température sont tout à fait normales : les températures peuvent changer drastiquement d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Ce qui l'est moins, c'est la dynamique globale de réchauffement des températures que nous connaissons depuis des années et qui est due au changement climatique.

Cela veut-il dire que nous en avons définitivement fini avec les températures hivernales ?

Il y a très peu de chance que nous nous retrouvions à nouveau avec des températures glaciales comme celles de la semaine dernière. Pour autant, cela ne veut pas dire que nous en avons fini avec les vagues de froid et il n'est pas exclu que les températures repassent en dessous des normales de saison dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Jusqu'en mai, nous pouvons avoir des petites gelées, causées par des flux d'air froid qui nous viennent du nord.Frédéric Nathanà franceinfo