Météo : le cyclone Mocha devient un ouragan de catégorie 5 à l'approche des côtes du Bangladesh et de la Birmanie

Mocha s'est intensifié à l'approche des côtes du golfe du Bengale, selon le Centre américain d'alertes aux typhons. Le cyclone s'accompagne de vents soufflant jusqu'à 259 kilomètres par heure.

Le cyclone Mocha s'est intensifié pour devenir l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5 à l'approche des côtes du Bangladesh et de la Birmanie, dans le golfe du Bengale, selon la dernière mise à jour du Centre américain d'alertes aux typhons, dimanche 15 mai. Un ouragan de catégorie 5 est la classification la plus élevée sur l'échelle de Saffir-Simpson.

Le cyclone doit toucher dimanche à la mi-journée les côtes de Birmanie et du Bangladesh d'où des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Il est accompagné de vents pouvant atteindre 260 km/h, selon le site internet Zoom Earth, qui l'a classé dans la catégorie des super cyclones. Mocha menace les camps précaires où s'entassent des centaines de milliers de réfugiés musulmans rohingyas, et provoque partout sur sa trajectoire une course contre-la-montre pour fuir.

Selon le bureau météorologique indien, Mocha devrait légèrement faiblir avant de toucher terre dimanche matin entre Cox's Bazar, au Bangladesh, et Sittwe, ville de 150 000 habitants en Birmanie.

Vent de panique

Samedi, les habitants de Sittwe se sont entassés avec leurs biens et leurs animaux domestiques dans des voitures, des camions et des tuk-tuks pour se diriger vers des lieux plus en altitude. Mocha devrait provoquer une onde de marée allant jusqu'à 4 mètres. A 500 km de là, à Rangoun, la capitale économique de la Birmanie, les habitants ressentaient déjà la pluie et le vent dimanche. La Croix-Rouge birmane a indiqué dans un communiqué qu'elle se "préparait à réagir à une urgence majeure".

Au Bangladesh, 190 000 personnes ont été évacuées de Cox's Bazar et près de 100 000 de la ville proche de Chittagong, selon les autorités. "Elles ont été emmenées dans près de 4 000 abris anti-cyclone", a précisé le commissaire divisionnaire Aminur Rahman. Des réfugiés rohingyas ont été emmenés des "zones à risque" vers des centres communautaires, tandis que des milliers de personnes ont fui l'île touristique de Saint-Martin, située sur la trajectoire de Mocha.