Météo : l'est du Canada paralysé par une tempête de neige "historique"

La tempête est qualifiée d'"historique". La province la plus à l'est du Canada était paralysée, lundi 5 février, après avoir reçu un mètre de neige en un week-end. Les précipitations ont bloqué le réseau de transport et ont aussi entraîné la fermeture de nombreux commerces, écoles et institutions, et provoqué des pannes de courant.

"Ce sont des quantités record qui sont tombées", a expliqué à l'AFP Bob Robichaud, météorologue pour le gouvernement canadien. "Certaines régions ont reçu plus de 100 centimètres", a-t-il ajouté, évoquant notamment les abords de Cap-Breton, une île située dans le golfe du Saint-Laurent, où l'état d'urgence a été déclaré.

De nombreux vols retardés ou annulés

Sur les réseaux sociaux, de nombreux résidents ont partagé des vidéos et photos de la tempête, certaines montrant des accumulations de neige bloquant les portes ou dépassant les toits des maisons, ou encore des voitures ensevelies.

À l'aéroport international d'Halifax, capitale de la province, de nombreux vols ont été retardés ou annulés et les transports en commun de la ville ont été suspendus. Le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a annoncé lors d'une conférence de presse avoir demandé de l'aide, notamment militaire, au gouvernement fédéral ainsi qu'aux provinces voisines du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard.