Météo : "Ce temps trop frais, indigne du mois de mai, est derrière nous", assure un prévisionniste

Plus de 25 °C dans le Sud-Ouest, 21 °C à Paris et Lille, et jusqu'à 24 °C à Lyon : le beau temps semble enfin de retour sur l'Hexagone, dimanche 30 mai. Mais pour combien de temps ? Après un mois de mai extrêmement gris et pluvieux, le soleil attendu de tous devrait perdurer dans les prochains jours, comme l'explique à franceinfo Olivier Proust, prévisionniste à Météo France.

Franceinfo : Le beau temps est-il de retour pour de bon ?

Olivier Proust : Ce qui est sûr, c'est que ce temps trop frais, indigne du mois de mai, est derrière nous. Il y a encore des activités orageuses qui concernent le sud du pays, mais globalement, on a des températures agréables avec un petit vent continental de nord-est, très loin du mauvais temps qu'on a connu il y a quelques jours. Une bonne partie du pays va pouvoir encore en profiter lundi.

On ne va pas nécessairement avoir ce beau temps magnifique pendant deux semaines, mais on aura des températures agréables avec un soleil puissant. On va assister à partir de mardi à un changement de temps, avec des températures chaudes vers le nord, avec 25 °C en plaine. Il sera même possible d'atteindre 30 °C dans le centre de la France ponctuellement. Il est certain que nous n'aurons pas ce temps de giboulées que nous avons eu plus tôt dans le mois.

Ce beau temps sera toutefois associé à une dégradation orageuse dans le sud-ouest du pays. Il ne faut pas non plus exclure la possibilité de précipitations, elles seront d'ailleurs notables sur la Normandie, le Bassin parisien ou le centre de la France d'ici la semaine prochaine, mais rien à voir avec les phénomènes du début du mois.

Ce mois de mai a-t-il été particulièrement mauvais ?

Effectivement, on est restés durablement sous les normales de saison, avec un temps à giboulées. C'est un temps frustrant en mai, pour tout le monde, alors que les journées rallongent. On ne sait toujours pas si on lâche le blouson… Mais on a vu ce temps changer.

Il faut rappeler que la météo varie. Le climat de saison est issu d'une variation de toutes les situations possibles. La moyenne de saison, ce n'est pas un temps qu'on peut qualifier de "normal". C'est simplement un indicateur de ce qui est le plus courant à ce stade de l'année. Et il se trouve que ce temps de giboulées tranchait quand même fortement avec ce qui peut être légitimement espéré à cette période. On a enfin un temps de saison, sous un franc soleil.

Après ce mois de mai atypique, doit-on redouter des épisodes de canicule cet été ?

On arrive dans la saison où les inquiétudes se tournent vers les possibles canicules. Mais pour le moment, on profite d'un temps clément, avec de belles périodes, dignes du mois de juin. Pour la suite, les prévisions saisonnières optent pour une tendance assez classique, à savoir un temps plus sec et plus chaud que la normale de saison. Cette tendance est récurrente, dans la lignée de ce qu'on constate depuis plusieurs étés, c'est pour cela qu'elle est privilégiée à l'heure actuelle. Mais il faut être honnête, beaucoup de flou demeure.