Météo France annonce le retour d'un "temps plus chaud" à partir de cette fin de semaine

"Le pays retrouve en cette fin de semaine un temps plus chaud." Après un mois de mai aux températures anormalement basses, – "2 à 3 degrés en dessous des normales de saison de ces 20 dernières années", explique le prévisionniste Steven Tual à France 3 – le beau temps revient. Vendredi 28 mai, "le mercure en profitera pour dépasser les niveaux de saison", annonce Météo France. Ce "devrait être la journée la plus chaude de la séquence, mais les températures resteront agréables pour ce week-end." Les belles journées vont se suivre. Pour la semaine du lundi 31 mai au dimanche 6 juin, l'institut prévoit "de belles périodes ensoleillées", écrit-il encore sur son site.

Par la suite, "on s'attend à un temps plus chaud que la normale sur une grande partie du sud de l'Europe, France comprise, sauf pour la Bretagne et les régions proches de la Manche", expliquait plus tôt à franceinfo Francois Jobard, météorologue. Le niveau de précipitations sera quant à lui plus bas que la normale, avec des conditions sèches "plus probables sur notre pays", annonçait le site de prévisions, relayé par France 3.