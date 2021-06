Intempéries : la vigilance orange pour crues et inondations est levée dans l'Orne, l'alerte est maintenue dans l'Eure

La vigilance orange pour crues et inondations est levée mercredi 23 juin par Météo France pour le département de l'Orne. Seul le département de l'Eure reste en alerte orange. Une "crue importante de la Charentonne et de la Guiel" est toujours à craindre, prévient le service de météorologie. Ces deux départements normands avaient été placés sous surveillance renforcée à partir de ce mercredi matin 6 heures. Une crue importante est déjà observée dans les rivières de la Charentonne et de la Guiel. L'alerte orange a également été levée mercredi matin sur le département voisin de l'Oise, très touché par les récents orages.

Les établissements scolaires vont rouvrir jeudi dans l'Oise

L'Oise est donc repassée en vigilance jaune aux crues. A Beauvais, une personne a disparu après les orages survenus dans la nuit de lundi à mardi. Les recherches vont se poursuivre mercredi pour retrouver le jeune homme. Par ailleurs, tous les établissements scolaires rouvriront jeudi, "même si des dégâts restent à traiter", a fait savoir mardi soir la préfecture de l'Oise dans un communiqué. "Les examens se dérouleront comme prévu dans les jours qui viennent dans les collèges et lycées", assure-t-elle. L'hôpital de Beauvais rouvre également deux de ses services, la maternité et la chirurgie, mais "les blocs opératoires restent impactés par les inondations".