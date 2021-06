Dans les Hauts-de-France et le Grand Est, des orages violents ont provoqué des inondations, lundi 21 juin. À Beauvais, dans l'Oise, une personne est portée disparue.

Des trombes d'eau se sont déversées à Beauvais (Oise) dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 juin. Les pompiers, débordés, ont dû intervenir à 840 reprises. "Ça ressemble à des pluies méditerranéennes, on n'a pas habituellement ce type de précipitations", explique Luc Corack, contrôleur général Sdis 60. Un jeune homme a disparu lundi soir. Un témoin assure avoir vu cette personne tomber dans le Thérain. Météo France a placé mardi après midi l'Oise en vigilance orange pour crues.

L'état de catastrophe naturelle décrété "dans les prochains jours"

Les intempéries ont entraîné entre 35 et 60 mm de pluie localement, inondant plusieurs bâtiments. Une école maternelle n'a pas pu ouvrir mardi, laissant de nombreux élèves sans solutions. L'hôpital de Beauvais a lui aussi été inondé. En ville, plusieurs rues sont encore bloquées et les dégâts sont importants. Les services de la mairie font au plus vite pour tout nettoyer. La maire de Beauvais a demandé l'état de catastrophe naturelle pour la ville. En déplacement dans la ville, le ministre de l'Intérieur a assuré que cette décision serait prise "dans les prochains jours".