VIDEO. Etats-Unis : conducteurs sur les toits, métros inondés, glissements de terrain... Des pluies diluviennes s'abattent sur Washington

Ce n'était pas la matinée qu'ils avaient imaginée. Des dizaines de conducteurs ont dû se réfugier sur le toit de leurs voitures, lundi 8 juillet, à Washington. Dans plusieurs stations de métro, des flots d'eau jaillissent carrément du plafond. La capitale des Etats-Unis fait face à des pluies diluviennes. Selon les médias locaux, il est tombé près de 100 millimètres d'eau en l'espace d'une heure, vers 9h30 (heure locale), ce qui a entraîné de nombreuses fermetures de routes et d'importantes inondations.

I’m advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG