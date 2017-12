Vague de froid en Amérique du Nord : comment l'expliquer ?

Alors que l'Amérique du Nord subit actuellement une vague de froid exceptionnelle, Jacques Cardoze explique, depuis Washington, qu'"un certain nombre de scientifiques n'hésitent pas à faire le lien (avec le dérèglement climatique) et remarquent d'ailleurs l'addition des phénomènes. Depuis quatre mois, il y a eu ces ouragans fin août début septembre, qui ont été bien plus dévastateurs que d'habitude ; il y a eu également ces incendies en Californie, plus tardifs qu'à l'accoutumée ; et puis maintenant, cette vague de froid."

Un dérèglement climatique plus qu'un réchauffement

Le journaliste ajoute : "Alors, à ceux qui s'étonnent que l'on puisse parler de réchauffement climatique et de vague de froid en même temps, et bien en réalité, il faut préciser que c'est plus juste de parler de dérèglement climatique et d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit l'ONU dans un rapport en 2015 en disant que l'on allait connaitre un certain nombre de blizzards comme ceux que l'on connait aujourd'hui en Amérique du Nord."

