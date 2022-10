Une tornade rase "près des deux-tiers" des maisons d'un village dans le Pas-de-Calais : "On n’en croyait pas nos yeux"

"On n’en croyait pas nos yeux", a témoigné lundi 24 octobre sur franceinfo Jean-Jacques Cottel, président de la communauté de commune du Sud-Artois et maire de Bapaume (Pas-de-Calais), village situé près de Bihucourt, au sud d'Arras, où "le village a été rasé" après de violents orages dimanche.

>> Tornade, vents violents, grêle : d'importants dégâts observés dans les Hauts-de-France et en Normandie après de violents orages

"C'est un phénomène très localisé. On nous annonçait quelques orages mais pas de phénomène aussi important que celui-là", souffle-t-il. "Cette tornade n'avait pas été envisagée" par Météo France. "On est complètement tombé des nues lorsque le maire du village de Bihucourt m'a appelé en me disant 'le village est rasé', je me suis demandé si cela n'était pas un canular", assure le président de la communauté de commune du Sud-Artois.

"Une situation surréaliste"

"Près des deux tiers des maisons ont été détruites" dans cette commune, affirme Jean-Jacques Cottel. "On a vu des personnes qui étaient complètement dans le désarroi, la détresse, le calme aussi. C'était une situation presque surréaliste, apocalyptique", témoigne-t-il.

Une tornade dévaste le village de Bihucourt : "On a l'impression que des bombes sont tombées sur nous"

➡️ https://t.co/5ZmuBAQ0Ns pic.twitter.com/nQDWdSYoYx — France Bleu Nord (@fbleunord) October 24, 2022

Une centaine de personnes ont été relogées chez des proches. La moitié des rues est impraticable, recouverte de tuiles, de briques et de bois. "Il va falloir faire un inventaire précis de ce qui est arrivé et des dégâts sur le terrain", estime le maire de Bapaume. S'il n'y a pas de blessé, certains habitants de Bihucourt "vont devoir quitter leur maison le temps de la rénover, de refaire, de la reconstruire". Dans la nuit de dimanche à lundi des "blocs électrogènes ont été installés", et une cellule psychologique a été mise en place par la préfecture.