Tornade, vents violents, grêle : d'importants dégâts observés dans les Hauts-de-France et en Normandie après de violents orages

Un village du Pas-de-Calais a été dévasté par un très violent orage et une petite tornade. La Somme et l'Eure ont aussi été touchés.

Le village de Bihucourt près de Bapaume (Pas-de-Calais) a été dévasté par les intempéries, rapporte dimanche 23 octobre France Bleu Nord. La commune a été frappée par un orage et ce qui ressemble à une petite tornade en fin de journée. Des dizaines de toitures se sont envolées. Selon le maire de Bapaume présent sur place, "les trois-quarts du village" sont touchés.

La préfecture a activé une cellule de crise, et le préfet se rend sur place. Toujours selon le maire de Bapaume, près de la moitié des habitants du village devraient être relogés. On ne sait pas, à cette heure, si les intempéries ont fait des blessés.

Grêle et vents violents

Autre département des Hauts-de-France touché par les orages : la Somme. De la pluie, de la grêle et des vents violents ont provoqué de nombreux dégâts, rapporte France Bleu Picardie. Plusieurs routes sont bloquées et les pompiers appellent à la prudence. Dans le département, les secteurs d'Amiens et de Conty sont particulièrement touchés sans qu'il soit encore possible de faire un bilan. Plusieurs internautes ont posté des photos montrant de la grêle.

➡️Evitez le secteur, laissez les secours intervenir pic.twitter.com/FZUYp5ATk8 — Préfet de la Somme (@Prefet80) October 23, 2022

Enfin, dans l'Eure - placé cet après-midi en vigilance jaune aux orages - les intempéries ont provoqué des dégâts matériels, rapporte France Bleu Normandie. Des toitures ont été arrachées à cause des orages. Les pompiers recensent une trentaine d'interventions dans le secteur Pont-Audemer-Beuzeville.