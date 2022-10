Intempéries : une tornade "a ravagé la quasi-totalité" du village de Bihucourt dans le Pas-de-Calais, selon le maire

"Il y a eu une tempête, une tornade qui a ravagé la quasi-totalité du village", a déploré, dimanche 23 octobre sur franceinfo, Benoît-Vincent Caille, maire de la commune de Bihucourt près de Bapaume dans le Pas-de-Calais, touchée par les violents orages.

>> Tornade, vents violents, grêle : d'importants dégâts observés dans les Hauts-de-France et en Normandie après de violents orages

"On a quasiment 100 habitations sur 150 qui ont été fortement touchées", affirme le maire qui ajoute : "Certaines maisons sont rasées, écroulées, il y a des toitures arrachées. L'église est en partie détruite." En revanche, l'élu se réjouit qu'il n'y ait pas de blessé : "Aucun blessé, mais de gros dégâts matériels", résume-t-il.

Nouvelles images des importants dégâts à Bihucourt (Pas-de-Calais) ! Une TORNADE de forte intensité à durement touché la commune en fin d’après-midi. #France #orages #Tornade



De nombreux habitants ont été relogés : "Nous avons relogé environ 150 personnes chez des amis proches, de la famille." Actuellement, l'électricité a été coupée sur l'ensemble de la commune "par sécurité".

De gros travaux de déblaiement à venir

Dès lundi matin, "il faudra entamer le déblaiement de toutes les rues". "Tous les axes de la commune sont coupés. Je n'ai jamais vu ça. On voit ça à la télé, mais là, c'est hallucinant et ça s'est passé en quelques secondes", explique-t-il. Le maire était chez lui au moment des intempéries : "Le téléphone a sonné. Les gens étaient en pleurs au téléphone en décrivant la situation."

Concernant les orages, "ils étaient annoncés [par Météo France] mais on s'attendait à des orages comme on peut en avoir habituellement", rapporte Benoît-Vincent Caille, encore surpris. Le maire se veut toutefois rassurant envers sa population : "On va tout mettre en œuvre pour aider les habitants à partir de lundi matin et faire le maximum pour reconstruire pour ceux qui ont tout perdu", conclut-il.