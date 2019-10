Typhon Hagibis : le Japon sous le choc

Le typhon Hagibis a tué plus d'une dizaine de personnes et fait de nombreux disparus dans la nuit de samedi à dimanche 13 octobre au Japon. Le pays a déployé des dizaines de milliers de soldats et de sauveteurs pour venir en aide aux habitants et lutter contrer les inondations.