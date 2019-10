Coupe du monde de rugby : le typhon Hagibis a frappé le Japon

C'est historique. Pour la première fois dans l'histoire de la coupe du Monde de Rugby, des rencontres ont été supprimées dont le très attendu France-Angleterre prévu le 12 octobre 2019. " Le typhon Hagibis quitte progressivement le Japon et le calme est revenu ici à Tokyo après une journée marquée par des pluies diluviennes. 50 cm de précipitations sont tombés en l'espace de 24h", explique le journaliste Grégory Naboulet, l'envoyé spécial de France 3 à Tokyo (Japon).

2 morts et 9 disparus

"Le premier bilan fait état de deux morts, neuf disparus et plus de 80 blessés à travers le pays. Un séisme de 5,7 sur l'échelle de Richter a même frappé la région de Tokyo quelques heures avant le passage du typhon. 400 000 foyers japonais sont encore privés d'électricité. Le retour à la normale va se faire progressivement, idem pour la Coupe du monde de Rugby. Les organisateurs décideront s'ils font jouer ou non les matchs prévus dans la région", poursuit le journaliste Grégory Naboulet.

