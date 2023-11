Tempêtes : l'érosion côtière renforcée sur le littoral

Durée de la vidéo : 1 min

B. Valleron, T. Grouhel, T. Gardet, C. Berge, C. Butting, J. Poirier, V. Brut

Sur les plages landaises, comme en Vendée, l'érosion côtière risque de menacer certaines habitations. Un phénomène qui devrait s'accentuer ces prochaines années avec le réchauffement climatique.

Sur les plages landaises, l'heure est au constat. À certains endroits, le trait de côte a reculé de plus d'un mètre. Pour lutter contre cette érosion prématurée, des barrières de végétation ont réussi à limiter le phénomène. Ailleurs, des filets biodégradables, installés juste avant les tempêtes, ont évité au sable de reculer. "On voit que ça a très bien fonctionné. On a posé ces filets il y deux ou trois semaines avant les tempêtes. Donc on voit qu'il a été totalement recouvert, alors qu'initialement, il fait un peu plus de 50 cm. Mais il y a eu du vent tellement fort, qu'on voit même qu'on est arrivé sur des déchirements des filets", indique Hugo Maylin, technicien forestier de l'ONF.

Sécuriser les digues

Plus au nord, en Vendée, le constat est le même. Avalé par la mer ou emporté par les vents puissants, le sable s'est déplacé sur les côtes. Il faut donc en urgence sécuriser les digues pour protéger les habitations. Avec le réchauffement climatique, ce phénomène d'érosion devrait s'accentuer à l'avenir.